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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات توعية لرفع قدرات العاملين في المجالس القومية لحقوق الإنسان بالأقصر

صدى البلد

التقي محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان علي هامش زيارته لمحافظة الاقصر للمشاركة  في ورش عمل بناء قدرات العاملين في المجالس القومية لحقوق الإنسان، والتي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر واستضافتها محافظة الأقصر خلال الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر 2022.
تناول اللقاء أهمية استثمار التعاون المشترك فى إعداد حملات توعية  لرفع وعى المستهدفين فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتدريب العاملين بخط نجدة الطفل على كيفية إدارة الحالة فى قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. 

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اكد نائب المحافظ أن جهود الدولة المصرية خلال السنوات السابقة نجحت في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على كل المستويات لافتا الي اضرار ومخاطر الهجرة غير الشرعية مشيرا الي اهمية العمل علي رفع الوعي من خلال تنفيذ انشطة تحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية .
فيما اشار نائب وزير الصحة الي ان  مكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال تعد أولوية هامة من أولويات منظومة حماية الطفل التى يرتكز عليها المجلس، ويتم فى إطار التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر تدريب وحدات حماية الطفولة  بالمحافظات على كيفية رصد وإدارة حالات الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية 
شهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر ناصر مسلم منسق المجلس القومي للطفولة والامومة ونجوي إبراهيم، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر.

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الأقصر وزير الصحة محافظة الاقصر حقوق الإنسان محافظ الأقصر حماية الطفل مكافحة الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر منع الهجرة

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