هتتحسد.. خبيرة طاقة تحذر من وضع غرفة السفرة بالقرب من مدخل الشقة

نصحت خبيرة الطاقة، الدكتورة سها عيد، بتجنب وضع غرفة السفرة بالقرب من مدخل الشقة، معقبا: "تجعل السفرة تتنظر لأنها مكان الطعام، والطعام عبارة عن مال، والقرش بتاع الناس دا بيجري".

وأضافت "عيد" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير: "أنصحهم يشيلوا السفرة ويحطوا مكانها طاولة أو كرسي ولو مش قادرة تحط ساتر علشان محدش يشوفها".

وتابعت: "ناخد بالنا أن البوتجاز لو عندنا مطبخ مفتوح أنه أول شئ يلمحه الضيف، لأنه يعتبر الخزنة الخاصة بالمنزل واصحاب المنزل يتحسدوا".