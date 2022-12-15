غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية 26 ديسمبر الجاري

تُعقد الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى ، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ، رئيس الجمعية العمومية ، إجتماعها فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر الجارى ، بفندق سفير القاهرة بالدقى.

وقال أحمد الناظر ، الأمين العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الغرفة تؤكد إنه فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة

الإجتماع فسوف يؤجل الإجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً فى نفس اليوم وفى نفس المكان ويكون الأجتماع صحيحاً بمن حضر.

وأضاف الأمين العام للغرفة ، أن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للغرفة ، يتضمن عدة بنود منها النظر فى التقرير السنوى لمجلس الإدارة ،حول نشاط الغرفة ومجلس الإدارة عن عام 2022 ، وكذلك الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السنة المالية 2021/2022 وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2022/2023 .

وأشار الناظر إلى لجنة تسيير الأعمال برئاسة الأستاذ عادل المصرى ، وأعضاء الجمعية العمومية ستستمع إلى عرض ملخص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة عن السنة المالية 2020 /2021 ، والسنة المالية 2021 / 2022 .

وحول أحقية حضور الجمعية العمومية ،أوضح الأمين العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، إنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفـة لجميع الأعضاء السارى تراخيـص منشآتهم (الصادرة من وزارة السياحة) حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية بشرط سداد كافة الإشتراكات المستحقة للغرفة قبل إنعقاد الجمعية العمومية للغرفـــة حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 25 ديسمبر الجارى ، بإيصال سداد البنك بمقر الغرفة .

وأكد الناظر ، إنه تطبيقاً لأحكام قرار الأستاذ وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 والقرار رقم 420 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية [المادة 5 ] يُمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانونى لها المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانونى للمنشأة .

وشدد الأمين العام للغرفة ، على إنه يتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل ( واحد ) للمنشأة حتى يمكن حضور الجمعية العمومية ، مشيراً إلى أن الغرفة على إستعداد تام لتلقى إية تساؤلات أو إستفسارات من قبل أعضاء الغرفة لطرحها فى فعاليات الجمعية العمومية حالة الرغبة فى توجيه أى إستفسارات لمجلس الإدارة بشأن عناصر تقرير مجلس الآدارة أو الميزانية وحرصاً على وقت الجمعية العمومية ، وموافاتنا - الغرفة -بالإستفسارات بشكل كامل وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بمدة لاتقل عن ثلاثة أيام وسيتم موافاة السادة أعضاء الجمعية العمومية بالرد على الإستفسارات مكتوبة أثناء إنعقاد الجمعية العمومية ، ويتم إرسال الإستفسارات كتابة بأسم السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة أو إرسالها بالبريد الإلكترونى [email protected] أو تسليمها بمقر الغرفة بالقاهرة وذلك فى موعد أقصاه يوم الإربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022.