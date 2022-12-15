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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط أحد الأشخاص استولى على بطاقة الدفع الإلكتروني لسرقتها بالقليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

القت مباحث القليوبية القبض على احد الأشخاص قام بالاستيلاء على بيانات بطاقة  الدفع الالكترونى الخاصة باحدى السيدات واستولى على  أموال وقام بعمل عمليات شراء بها لحسابة الشخصى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مامور مركز شركة الخانكة يفيد تلقيه بلاغا من إحدى السيدات لتضررها من قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والمربوطة على حسابها البنكى والإستيلاء على مبلغ مالى دون علمها .
توصلت التحريات الى  صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص حيث إستغل المتهم صلته بالمجنى عليها  كونه خطيب نجلتها وتمكن من معرفة بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها وقيامه بالإستيلاء على تلك البيانات وإستخدامها فى إجراء العديد من عمليات التحويل على حساب بطاقته البنكية وإستخدام الأموال المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بمسكنه وبحوزته البطاقة البنكية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة و هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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