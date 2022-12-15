القبض على 4 سيدات ورجل يستغلان صغار السن في أعمال التسول

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص وسيدة) بإستغلال أطفال بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة فى أعمال التسول مما يعد جريمة إتجار بالبشر .

عقب تقنين الإجراءات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة من ضبطهما ، وتبين أنهما (ربة منزل ، عامل ، مقيمان بمحافظة الجيزة) وبحوزتهما مبلغ مالى وبصحبتهما طفل يبلغ من العمر عام .

وبمواجهتهما بالتحريات أيداها وإعترفا بإستغلال الطفل المضبوط بصحبتهما فى أعمال التسول وإستجداء المارة ، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع .

كما أمكن ضبط ( ثلاثة سيدات حال تواجدهم بذات المنطقة) وبحوزتهم مبالغ مالية حصيلة التسول ، وبصحبتهم أطفالهم لإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.