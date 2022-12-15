عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بانجو وحشيش .. سقوط تاجر مخدرات في جنوب سيناء

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبورديس) بتصنيع المواد المخدرة مُتخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت  2,500 كيلو جرام – مكبس يُستخدم فـى تصنيع مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .. وبتفتيش سيارته "ربع نقل" عُثر بداخلها على ( كمية من مخدر الحشيش) .

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الامن العام الحشيش جنوب سيناء امن جنوب سيناء تاجر مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

خروج قطار المنصورة عن القضبان بحوش محطة سكة حديد طنطا العمومي

إيقاف جديد.. خالد الغندور يكشف آخر تطورات أزمة كهربا

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

ترشيحاتنا

تعيين حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أول رد فعل من هيثم زانيتا بعد انفصاله عن غادة عبدالرزاق |شاهد

القبض على 8 من المتورطين في سقوط عامل من أحد العقارات ببدر

وزير الزراعة يسلم شهادات التدريب لـ 59 مبعوثا من 30 دولة إ

10 قنوات مجانية تنقل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

بالأرقام.. اعرف رواتب الموساد والشاباك وقيادات جيش وشرطة إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل فوات الآوان ..علامات لا تتجاهلها تدل على أن كبدك في خطر

فقد الوعي بعد سقوطه.. تفاصيل وفاة حارس أمن في كأس العالم

إطلالة كاجوال.. ميرهان حسين تغازل جمهورها بصورة جديدة

الكلية الحربية تحصل على شهادة الاعتماد الأكاديمى من هيئة ضمان جودة التعليم

فيديو

بدء العد التنازلي لفصل الشتاء.. تحذير شديد من حالة الطقس |تغطية خاصة

هبوط الدولار وتراجع الذهب | تفاصيل الأسعار

خلعته من 2019 ومقالتلوش.. كيف استرد رجل أمواله وأولاده وتزوج جارة طليقته.. فيديوجراف

عرفني أنا مين.. غادة عبد الرازق تتحدث عن طليقها هيثم زانيتا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ