بانجو وحشيش .. سقوط تاجر مخدرات في جنوب سيناء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبورديس) بتصنيع المواد المخدرة مُتخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مكبس يُستخدم فـى تصنيع مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .. وبتفتيش سيارته "ربع نقل" عُثر بداخلها على ( كمية من مخدر الحشيش) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.