كيرلس منشد مسيحي بيغني ترانيم وابتهالات إسلامية ومثله الأعلي النقشبندي.. فيديو

بدايته في الغناء كانت منذ الابتدائي، كان يُغني في المدرسة داخل الفصل مع أصدقائه وكانوا يستمتعون بصوته، وحينها اكتشف أنَّ لديه موهبة وبدأ في تنميتها، وأحب النقشبدني في "مولاي" واستمر في غنائها.

كرولس رزق 22 عام ميسحي ينشد ابتهالات إسلامية رافعا شعار الدين لله والغناء للجميع في البداية قال كيرلس: "أنا بحب الغناء من وانا صغير، اكتشف موهبتى عن طريق الكنيسة والترانيم، وانضميت لفريق الكنيسة، كنت بقول ترانيم بمفردى، تحت قيادة المايسترو جورج قلته".

وتابع كرولس كان من أهم أسباب تعلمي التى ساهمت فى إنجاح مسيرتي، التحاقي بفرقة الكنيسة التى كانت ترفض انضمام الصغار إليها فى ذلك الوقت، ولذلك فانضمامي اليها كان بداية الخير للعديد من المواهب الشابة الصغيرة فيما بعد.

وأضاف كيرلس "عجبنى صوت الشيخ سيد النقشبندي خصوصا انه صوت حر ، ليس له حدود، وبدأت في الاستماع له وحبيت أنشودة مولاى بالأخص لأنها تمدح ربنا وفي اعتقادي ان مدح ربنا لكل الأديان ،فبدأت احثها وانا أى حاجة بحثها بلاقيها بتشدنى، فقررت انى احفظها، وبدات احفظها واتشهرت بيها ".

يتمنى كيرلس فى انتاج اغانيه بعد تادية الخدمة العسكرية إلى برنامج حتى يحقق حلم والده فى أن تصل موهبته إلى النور ويصبح مغنى مشهور، فهو يريد أن يصل إلى مستوى عال من النجاح، لثقته وإيمانه بالخالق وموهبته