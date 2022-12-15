مدرب أسمنت أسيوط يتقدم باستقالته

أعلن هيثم صالح المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسمنت أسيوط اعتذاره عن استكمال مهمته في الجهاز الفني للفريق الأسيوطي .

وقال هيثم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": استقالة إلى نادي اسمنت اسيوط…

الحمد لله رب العالمين على المكسب وتواجد النادي فى المركز السادس وان شاء الله الوصول للممتاز واليوم بعد ١٦ عاما قضيتها بين جدران النادي توليت فيه كل المناصب الفنية مديرا فنيا للعديد من فرق الناشئين ثم مديرا فنيا لقطاع الناشئين خمس سنوات ثم مديرا فنيا للدرجة الاولي منذ عام ٢٠١٧ وحققت الصعود من القسم الرابع إلي الثالث ثم الصعود إلى القسم الثاني مرتين واليوم الفريق ضمن قائمة المحترفين اتمني الاستمرار للفريق واعلن استقالتي ومعى رفقاء السنوات الكابتن نبيل خلف المدرب العام والكابتن مصطفى عبدالظاهر المدرب والدكتور محمود سيد مخطط الأحمال شاكرا لما قضيته من سنوات مع إدارة النادي والشكر موصول إلى كلا من عمل معى خلال السنوات الماضية جهاز فنى جهاز إداري جهاز طبي خدمات ثم أبنائى اللاعبين ربنا يوفقكم وتكملوا المسار وتحققوا حلم النادي .

ويحتل فريق أسمنت أسيوط المركز الثالث عشر برصيد ١٣ نقطة ،بعد تحقيق الفوز اليوم علي فريق المدينة المنورة ضمن منافسات الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .