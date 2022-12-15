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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 6 أيام..

إحصائية مرعبة.. 89 حادث مروري و25 وفاة و128 إصابة بالجزائر

حادث مروري بالجزائر
حادث مروري بالجزائر

نشرت مصالح الدرك الوطني الجزائري  عبر صحفة طريقي المختصة والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور حصيلة حوادث المرور خلال الفترة الممتدة مابين من 6 إلى 12 ديسمبر 2022.

 

وأوضحت  المصالح الجزائرية  في منشورهاانه تم تسجل في الفترة الممتدة مابين 6 إلى 12 ديسمبر 2022 عبر إقليم الاختصاص 89 حادث مرور.

 

وأسفرت هذه الحوادث عن وفاة 25 شخصا وإصابة 128 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

 

وسجلت ولاية عين الدفلى أكبر عدد للحوادث وذلك بـ 9 حوادث. بينما سجلت ولاية البويرة وكذا تيبازة  7 حوادث. في حين سجلت ولاية الجزائر الجزائر 6 حوادث.

 

 

الجزائر حادث مروري الدرك الوطني ولاية الجزائر ديسمبر 2022

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