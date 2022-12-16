محظور تداوله.. ضبط سيارة محملة بـ 8 طن دقيق بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الجيزة لتجميعه كمية قدرها 8 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

