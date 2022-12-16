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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محظور تداوله.. ضبط سيارة محملة بـ 8 طن دقيق بالجيزة

دقيق
دقيق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الجيزة لتجميعه كمية قدرها 8 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
 

وزارة الداخلية السوق السوداء السلع الغذائية الرقابة على الاسواق المخابز البلدية دقيق بلدي

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