القدسي: ما يسعى إليه بايدن في أفريقيا يؤكد أن القارة السمراء تتمتع بأهمية كبرى.. فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، والخبيرة في العلاقات الأمريكية الأفريقية، أن حضور قادة أفريقيا للقمة الحالية مميز من حيث التنوع والحجم.

وقالت هبة القدسي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن القارة الأفريقية تتحمل أعباء مواجهة تلوث البيئة بسبب الدول الكبرى المصنعة، مشيرة إلى أن مواجهة التغيرات المناخية على رأس أولويات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابعت الخبيرة في العلاقات الأمريكية الأفريقية، أن الأطماع الروسية في أفريقيا تعتمد على الصراعات لتجارة الأسلحة، مؤكدة أن ما يسعى إليه بايدن في أفريقيا يؤكد أن القارة السمراء تتمتع باهمية كبرى.

عدد من الدول

وأشارت هبة القدسي إلى أن القارة الأفريقية لديها صراعات كبيرة في عدد من الدول.