صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة الأمريكية الأفريقية.. شاهد

التقط القادة المشاركون في قمة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، صورة جماعية على هامش فعاليات القمة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تواصل تعاونها مع الدول الأفريقية بشأن القضايا الملّحة في الوقت الراهن، وذلك في خضم انطلاق القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونشرت الخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الولايات المتحدة والدول الأفريقية تواصل تكاتفها سويا لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحا على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن القمة الأمريكية الأفريقية تضع نصب أعينها الدور الحيوي للمجتمع المدني وقوة مجتمعات الشتات الأفريقي في الولايات المتحدة.

وتضمنت القمة مجموعة من الجلسات ناقشت عدة موضوعات؛ من ضمنها: التجارة والاستثمار والصحة وتغير المناخ وقضايا السلام والأمن والحوكمة، إلى جانب التعاون في مجال الفضاء.