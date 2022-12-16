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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الطب الشرعي بلوس أنجلوس: الدي جي تويتش أنهى حياته بنفسه

إيلين مع تويتش
إيلين مع تويتش

كشف الطب الشرعي بلوس أنجلوس سبب وفاة الدي جي والراقص تويتش بعد ساعات من رحيله بشكل مفاجيء، ما تسبب في حالة فزع لدى محبيه بين مشاهير ونجوم الفن العالمي.

وأكد تقرير الفحص الطبي، على أن تويتش "ستيفن بوس"، مات منتحرا من إصابته بطلق ناري في الرأس، وأنهى حياته بنفسه بعدما بلغ من العمر 40 عاما. 

ذهب تويتش بشكل مفاجيء ليقيم في فندق بعدما ترك منزل عائلته، وانتحر دون أي سابق إنذار أو سبب واضح حتى الآن، وبعد فترة قليلة من توقف برنامج The Ellen DeGeneres Show الذي كان يعمل فيه منذ عام 2014. 

 

عمل تويتش منتجا تنفيذيا لبرنامج إيلين ديجينريس الحواري، في عام 2020، وكان واحدا من عوامل إنجاح أشهر برنامج حواري على شاشة التلفزيون الأمريكي، كما عمل راقصا لفترة طويلة في برنامج ومسابقة الرقص الشهير So You Think You Can Dance.

 

وحرصت ديجينريس على كتابة رسائل نعي وتعزية لصديقها تويتش، معبرة عن حزنها لرحيله المفاجيء، ووصفته بأنها كان بمثابة العائلة بالنسبة لها، وأنها ستفقتده. 

 

ومن بين المشاهير الذين حرصوا على وداع تويتش عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كل من ووبي جولدبرج، وجينيفر لوبيز وغيرهم. 

تويتش وفاة تويتش دي جي عالمي جينيفر لوبيز إيلين ديجينريس

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