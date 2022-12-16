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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من مرتضى منصور على مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

علق مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على مجموعة الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الفريق يسعي للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الغائبة عن الزمالك من فترة طويله مشددا أن الفريق الذي يسعي للتتويج لا يجب أن يطلق علي مباراة صعبة أو سهلة. 

وتابع أن مجلس إدارة الزمالك صرف مستحقات فيريرا المدير الفني للفريق واللاعبين من أجل أن ينصب تركيزهم فقط على المباريات مشددا أن هناك إصرار من جانب الجميع للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 

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وتابع مرتضي منصور أن الزمالك قادر على الفوز في مباريات البطولة الافريقية والتتويج بها .

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قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022/2023

المجموعة الأولي: فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل  الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، الوداد المغربي

المجموعة الثانية: القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صنداونز الجنوب أفريقي، الأهلي المصري

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني، شباب بلوزداد
الجزائري، الزمالك المصري، الترجي التونسي

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