بـ20 جنيها..مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن مباريات "أبطال إفريقيا"

زف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق بشان مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه سيحدد سعر تذاكر مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا لتصبح بـ٢٠ جنيه فقط مشدد انه يناشد المسؤولين بالموافقة علي وجود ٣٠ أو ٤٠ ألف مشجع للفريق في الاستاد .

وأضاف مرتضي منصور أن من الصعب تحديد سعر تذكره مباريات الزمالك في الدوري ب ٢٠ جنيه حيث أن رابطة الأندية هي المسئولة عن سعر و كيفية بيع تذاكر مباريات الدوري المصري .

واضاف مرتضي منصور أن الأمر مختلف بالنسبة لمباريات دوري إبطال افريقيا حيث أن الفريق صاحب الأرض هو المسؤول عن تحديد سعر و كيفية شراء تذاكر المباريات.

وتابع أن وجود الجماهير هام من أجل دعم الفريق في مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق متصل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري