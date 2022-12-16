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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقالة جماعية أو سحب الثقة من الكومي .. شوبير يكشف تطورات أزمة الإسماعيلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمة النادي الاسماعيلي.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن لاعبي الاسماعيلي رفضوا خوض المران اول أمس بالاضافه للتأخير لمده كبير قبل خوض مران امس الخميس مشددا أن هناك مسؤولين من مجلس الإدارة تحدثوا مع اللاعبين. 

وأضاف شوبير أن مباراة الإسماعيلي اليوم أمام بيراميدز ستحدد مصير مجلس إدارة النادي مشددا أنه في حال الهزيمة قرر مجموعة من أعضاء المجلس التقدم باستقالة جماعية أو سحب الثقه من يحيي الكومي رئيس مجلس الإدارة .

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وتابع شوبير أن هناك مجموعة من أعضاء المجلس ترفض فكره التقدم بالاستقالة خاصة وان المجلس قدم كل الدعم للفريق ولكن غياب التوفيق أثر على الأداء. 

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وتابع أن الأوضاع داخل النادي الاسماعيلي سيئه للغاية ولا يليق بفريق عريق مثله أن يحقق تلك النتائج السيئه والأداء الباهت في الدوري المصري .

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