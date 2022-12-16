مفاجأة.. شوبير يعلن حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بقرار الفيفا

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” اليوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من أجل تحديد الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل .

وأضاف شوبير أن الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة البطولة وهي المغرب العربية الشقيقه مشددا أن الحديث عن طلب السعودية او قطر أمر غير صحيح بالمرة في حال لم تحدث مفاجأة حتي الحادية عشر صباحا .

وتابع شوبير أن طبقا للوائح فسبق وان شارك وصيف دوري أبطال آسيا في البطولة عندما أقيمت البطولة في اليابان .

وأضاف شوبير أن في حال أقيمت البطولة في المغرب سيكون من الطبيعي والمنطقي مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية باعتباره وصيف دوري أبطال أفريقيا خاصة وان الوداد يشارك بصفته الفريق المستضيف للبطولة .

وتابع أن المكتب التنفيذي ل الفيفا يرغب في إقامة البطولة في المغرب بسبب طفرة البنيه التحيه هناك و التطورات في كافة المستويات بالإضافة لوصول منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم .

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