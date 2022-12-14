شوبير: لاعب مطروح مات بأزمة قلبية ولم يبتلع لسانه

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كواليس وفاة سامي سعيد لاعب فريق مطروح أمس خلال مباراة الفريق أمام السلوم في دوري الدرجة الثالثة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف أم أن اللاعب يبلغ من العمر ٤٤ عاما وكان اعتزل الكره من فتره و لكن زملاءه أقنعوه بالعودة مرة أخرى خاصة وأن كره القدم هناك تعتبر وسيلة للترفيه .

واضاف أن اللاعب في الدقيقه ٨٠ سقط فجأة داخل أرض الملعب دون أي احتكاك ليرجح الجميع أنه بلع لسانه ولكنه عاني من أزمة قلبية.

وتابع أن تم نقل اللاعب للمستشفي فورا ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وتابع أن تصريحات عدلي رسلان رئيس نادي الحمام بعدم وجود أموال كافية لتعيين طبيب أمر مثير للدهشة خاصه وان الأمر متعلق ب حياه اللاعبين .

وأضاف أن الجميع طالب بضرورة وجود كافة سبل الاهتمام باللاعبين داخل المنظومة الرياضية.