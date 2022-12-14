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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة شديدة اللهجة من شوبير لاتحاد الكرة بشأن الحكام

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة لاتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام بشأن اختبارات الحكام.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن اتحاد الكرة مطالب بتوفير العديد من الأماكن لاختبارات الحكام في جميع محافظات مصر مشددا أنه يجب مراعاة قرب الاماكن للحكام في جميع المحافظات.

وأضاف شوبير ، أن الحكام يعانوا من صعوبة في السفر من أجل الوصول لمقر الاختبارات، مشددا أن الاتحاد يجب أن يراعي راحه الحكام.

وتابع أن الحكام حاليا في أزمة بسبب التزاحم الشديد على أماكن الاختبارات في كافة المحافظات بالإضافة للانتظار لساعات طويلة من أجل إجراء الاختبار.

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وفي سياق آخر، جاءت قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022/2023 كالآتي: 

المجموعة الأولي: فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل  الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، الوداد المغربي

المجموعة الثانية: القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صنداونز الجنوب أفريقي، الأهلي المصري

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني، شباب بلوزداد
الجزائري، الزمالك المصري، الترجي التونسي

احمد شوبير الأهلى الزمالك الهلال السوداني حسين الشحات اتحاد الكرة المصري المريخ السوداني اتحاد الكرة

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