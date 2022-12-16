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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير مفيد ... شبانة يعلن قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي في يناير

صدى البلد

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن بيرسي تاو المحترف الجنوب إفريقي في النادي الأهلي، بنسبة كبيرة سيرحل في يناير عن القلعة الحمراء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وجدت بأن بيرسي تاو غير مفيد، بسبب تكرار الإصابات في الفترة الماضية".

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وأضاف: "تاو غير محظوظ وعدد مشاركاته قليل، رغم أنه لاعب إيجابي وعندما يشارك يقدم مستوى جيد، لكن مسئولي الأهلي لم يعد لديهم قدرة على تحمل غيابه المتكرر عن الفريق".

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وواصل: " رحيل تاو عن الأهلي أيضًا يتعلق أيضا بوجود عرض احتراف جيد للتعاقد مع بيرسي تاو".
 

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