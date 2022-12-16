عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

صدى البلد

كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن امكانيه عوده محمد علاء نجم.تلفربق المعار لـ الاتحاد السكندري صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه يرغب في عودة محمود علاء لصفوف الزمالك مرة أخرى على أن يوافق علي إعارة محمود شبانه نجم الفريق المعار حاليا لـ سموحة إلى الاتحاد السكندري. 

وأضاف أن محمود علاء لاعب مميز للغاية ويمتلك امكانيات رائعة مشددا أنه كان رافض تماما لرحيل الاعب ولكن رغبة اللاعب في الرحيل حسمت الأمر. 

وتابع أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري يجب أن تدعم اللاعب وتسانده ضد هجوم وسخريه الجماهير منه مشددا أنه في حال لم يتم حمايته سيعيد اللاعب للزمالك من أجل حمايته. 

وتابع أن محمود علاء ابن من ابناء الزمالك ولا يجوز السخريه أن التقليل منه. 

txt

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن مباريات دوري أبطال إفريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي  - أحمد فتوح  .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما"  - سيد عبد الله "نيمار"  محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري

 

مرتضى منصور الزمالك الدوري المصري البرتغال قناة الزمالك نادي الزمالك الجوله أوباما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي وأحمد حلمي

ترشيحاتنا

القنوات المفتوحة لإذاعة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.. اعرف التردد

هذه الأسر تتوجه إلى مكاتب التموين لإضافة المواليد

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 22 جمادى أولى 1444

تعليق صادم من مرتضى منصور على مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

خناقة شوارع في وجود الملكة.. هاري يكشف أسرارا لأول مرة

بسبب رفع الفائدة .. أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء يومي في 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاتها.. حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات وابتعدت عن الفن

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

يقتل ثلث المصابين .. مرض إنفلونزا الإبل يهاجم لاعبي فرنسا قبل نهائي المونديال | تفاصيل

من مصر للعالمية .. رحلة ليلى جوهر لتحويل الطعام في أمريكا للوحات سريالية

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ