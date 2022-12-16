بأسعار مجزية.. تسويق 300 ألف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول القطن|تفاصيل

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٢١ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٩ وحتى ١٥ ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وألقى الانفوجراف الضوء على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، حيث رافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، وعدد من المسئولين.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى حول دعم قدرة الاستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الأفريقية والذي عقد في مدينة أبيدجان الإيفوارية، كما التقى بتيموكو كوني نائب رئيس الجمهورية الايفواري وباتريك اشي رئيس مجلس الوزراء لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك التقى بالدكتور انيكسوس جونجوي وزير الزراعة في زيمبابوي لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

كما نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفاة العالم الجليل الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH بإقليم الشرق الأوسط، مؤكدا أن الفقيد الراحل كان نموذجا ومثلا يتحذى في العمل والإخلاص والأخلاق.

وسلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شهادات 59 مبعوثا من 30 دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية بعد مشاركتهم البرامج التدريبية في مجالات إنتاج وصحة الحيوان وإدارة الأراضي والمياه والتنمية الريفية وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والخارجية، كذلك عقد "القصير"، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة وذلك في اطار سلسلة اللقاءات المتواصلة لمتابعة الموضوعات المشتركة ودفع عجلة التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء.

بينما أصدر المعمل المركزي للمناخ الزراعي تقريرا يتضمن أهم إنجازات المعمل فيما يتعلق بالأنشطة البحثية والخدمية والإرشادية والتدريبية خلال شهر نوفمبر الماضي، كذلك تم استعراض تقريرا اشتمل على أهم الأنشطة التي نفذها المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال افرعه بالمحافظات المختلفة خلال نوفمبر الماضي.

فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم إعطاء أكثر من 4 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي انطلقت في 19 نوفمبر الماضي، كما واصلت الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الارشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة محاصيل الخضر والفاكهة وأعمال تراخيص المشاتل والصوب الزراعية، بمحافظتي القليوبية والمنوفية، كذلك شاركت الوزارة، في ختام برنامج إدارة المياه و الزراعة المصرية، تحت عنوان: " الإدارة الرشيدة للمياه / إعادة إستخدام المياه والزراعة المناخية الذكية في مصر"، والذي يأتي في إطار إتفاقيات التعاون المبرمة بين الحكومة المصرية وهولندا في مجالات إدارة المياه.

كما تم تجديد الثقة واعتماد معامل المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى للعام السابع عشر على التوالى من المجلس الوطنى للإعتماد (الايجاك)، كما أعلنت الوزارة، أنه تم الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي وانه خلال الاسبوع الماضي تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار.

وخلال هذا الأسبوع أيضا استقبل البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وفدا من المتخصصين في صندوق المحاصيل الدولي (crop trust ) بالتعاون مع المعاهدة الدولية بشان الموارد الوراثية، كذلك اعلنت الوزارة أن المفوضية الأوروبية قد اعتمدت محجر بيطرى الشرطة لتصدير الجياد إلى دول الاتحاد الأوروبى، كما تم خلال الاسبوع ايضا إطلاق منظومة خدمة المستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك) من خلال إتاحة الخرائط الرقمية الخاصة بالمناطق الخالية من العفن البني بالبطاطس، لهم خلال هذا الموسم التصديري (2022-2023).

كما شنت أجهزة الرقابة على المبيدات، بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات عدة حملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تمكنت من ضبط 86.85 طن من المبيدات غير المسموح بتداولها، كما أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة لحدائق الحيوان ان حديقة الحيوان في الجيزة تواصل استقبال رحلات المدارس والجامعات وزائريها للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة بخمسة جنيهات فقط، حيث استقبلت الجمعة الماضي ، أكثر من 30 ألف زائر.

وفي ضوء متابعة د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمنظومة تداول الاقطان تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن حول أسعار قنطار القطن، من خلال مزاد علني عقد الثلاثاء الماضي في بعض المحافظات للتداول على محصول القطن، حيث تم تسويق 300 الف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول الاقطان من جميع الأصناف وبأسعار مجزية وتسليمها لمراكز التجميع حيث تنافست أكثر من 20 شركة من شركات تجاره القطن علي الشراء مما ساعد علي ارتفاع الأسعار.



بينما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في المؤتمر السنوى الرابع والذي نظمته المعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية، حيث ترأست الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أحد جلسات المؤتمر، كما استقبل المعمل وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمناقشة أوجه التعاون بين الجهتين في مجالات تحليل الملوثات والتدريب والتوعية لصغار المزارعين، كذلك تم تنظيم دورة تدريبية متخصصة للأشقاء من دولة روندا، حول اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، كما شارك أيضا في ورشة عمل أيضا بعنوان، "نظام تسجيل المبيدات فى أوروبا وقرار الصفقة الخضراء".

المركزي لمتبقيات المبيدات يشارك في ختام الإجتماعات السنوية للجهاز العربي للإعتماد، كذلك في ختام الإجتماعات السنوية للجهاز العربي للإعتماد والتي تستضيفها المجلس الوطني للاعتماد، بينما بلغ اجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، حوالي ٦٥٠٠ عينة.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.