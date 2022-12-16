إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

أصيب 5 أشخاص،في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الزاوية بمركز أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة،بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين بين عائلتين بقرية الزاوية ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تبين إصابة"سحر. م.ا" 35 عامًا، و"رقيه.م.ع" 48 عامًا، و"محمود.ع.ا" 32 عامًا، و"عبد الراضى.ح" 38 عامًا، و"رمضان.ح.ع" 32 عامًا.تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.