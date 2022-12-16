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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 5 أشخاص،في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين  بقرية الزاوية بمركز أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام. 

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة،بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين بين عائلتين بقرية الزاوية ووجود مصابين. 

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تبين إصابة"سحر. م.ا" 35 عامًا، و"رقيه.م.ع" 48 عامًا، و"محمود.ع.ا" 32 عامًا، و"عبد الراضى.ح"  38 عامًا، و"رمضان.ح.ع"  32 عامًا.تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

وجارى تحرير  المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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