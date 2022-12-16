عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تتوقع وصول الجوع في وسط وغرب أفريقيا إلى مستويات خطيرة

الجوع في أفريقيا
الجوع في أفريقيا

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن عدد من يعانون للحصول على القدر الكافي من الغذاء في غرب ووسط أفريقيا من المتوقع أن يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 48 مليونا بحلول منتصف 2023.

ووفقا لدراسة تحليلية أجراها تحالف وكالات تابعة للأمم المتحدة فإن نحو 35 مليون شخص، أي حوالي ثمانية بالمئة ممن شملهم التقييم، يعانون من "انعدام الأمن الغذائي" في أنحاء المنطقة.

وتضرر كثير من الدول بسبب تضافر عوامل الصراع والتغير المناخي وارتفاع الأسعار. وتشهد كل من تشاد ونيجيريا موسم فيضانات سيئا للغاية هذا العام.

بكري : الرئيس السيسي تحدث بلسان أفريقيا في قمة واشنطن .. فيديو

بايدن يداعب أفريقيا بمقعد دائم في "العشرين" لاجتذابها بعيدا عن هيمنة الصين

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن الدول ذات أعلى مستويات الجوع هي مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا. وتخوض الدول الثلاثة معركة ضد حركات تمرد أدت لنزوح ملايين الأشخاص.

وقالت الوكالة إنه في جيوب معينة، مثل إدارة جوروم جوروم بشمال بوركينا فاسو، يعاني 20 بالمئة من السكان من سوء التغذية.

وقال فيدريكو دوينرت المستشار الإقليمي بالبرنامج "جزء كبير من المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هي أماكن تشهد تدهورا في الوضع الأمني، وخصوصا منذ العام الماضي، وكان لهذا أثره على عمل السوق وأرزاق الناس وقدرتهم على الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية".

ويقول دبلوماسيون وعمال إغاثة إنسانية إن السكان في أفريقيا من شرقها إلى غربها يمرون بأزمة غذاء هي الأكبر والأكثر تعقيدا في تاريخ القارة.

ويضيفون أن الصراعات والتغير المناخي هي الأسباب طويلة المدى، بينما تفاقم الموقف بفعل أعباء الديون الثقيلة بعد جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا.

إفريقيا الغذاء الامن الغذائي الجوع الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

بعد حسم اللوائح مشاركته .. إجراء يهدد وجود الأهلي في مونديال الأندية

الفضة بدل الذهب للشبكة .. مقترح برلماني عاجل يخص المقبلين على الزواج

رقم خرافي | رئيس الفيفا يعلن عن إيرادات مونديال قطر 2022

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

موضوعات متعلقة

دعاء يوم الثلاثاء للرزق .. 21 صيغة لا ترد في الثلث الأخير من الليل

دعاء قبل وبعد أذان المغرب.. 5 ابتهالات تنجيك من كل الشرور

لماذا نستغفر بعد الصلاة ثلاث مرات؟.. الإفتاء: لا تتركه لـ5 أسباب

كيف يقضي الميت يومه ويعيش في القبر؟ أسرار البرزخ الشيخ الشعراوي يكشفها

النائبة فاطمة سليم لـ صدى البلد: انترفيو المدارس الخاصة ناقوس خطر مواجهته واجب.. والأمة لن تنهض إلا بالتعليم.. والاستراتيجية الوطنية التعبير الأدق لوصف الجمهورية الجديدة.. والمرأة تحتاج دعم أكثر

هل الموت فجأة من غضب الله ؟ .. و12 دعاء للتحصين من رحيل الغفلة

فضل الصدقة .. أنواعها وفوائدها و5 أخطاء تحرمك من أجرها

لماذا يطلب الميت الصدقة يوميا ؟ 20 سببا يجعلك تتصدق على الأموات

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية بشأن فيروس ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي المونديال.. فيديو

بهدف حسين الشحات .. الأهلي يتفوق على فيوتشر في الشوط الأول

صفقاتنا تدريجية .. أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

لا يحمل تصريحا.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

70 يوما فقط بينها شهر رمضان.. الفصل الدراسي الثاني يعاني بسبب الإجازات| تفاصيل

يوسف أسامة نبيه أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلى تخطف الأنظار بجمالها

بعد وعكتها الصحية .. أنغام تثير الجدل بجمالها

بعد انفصالها رقم 12.. 5 صور وضعت غادة عبد الرازق في مأزق

تناوَل التين في هذا الوقت وشاهد خسارتك للوزن سريعا

فيديو

الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر الأتوبيسات | شائعات.. فيديو

تخلصت من والدتها بمساعدة جارها | تفاصيل صادمة.. فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية | اِعرف التفاصيل وموعد نسخة 2023

كل ما تريد معرفته عن المستندات المطلوبة لترخيص المحال طبقا للقانون الجديد/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ