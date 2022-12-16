بايدن يداعب أفريقيا بمقعد دائم في "العشرين" لاجتذابها بعيدا عن هيمنة الصين

عقب ختام القمة الأمريكية-الأفريقية..

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تأييده لمنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين. وأكد بايدن دعمه لدور أفريقي أكبر على الساحة الدولية، كما تعهد بأن الولايات المتحدة لن تتوانى عن تشجيع الديمقراطية في مواجهة المد الصيني بالقارة، بحسب وصفه.

بعد دعوته في سبتمبر الماضي إلى تخصيص مقعد أفريقي دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد الرئيس بايدن أمس الخميس أنه يؤيد منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين وكشف أنه يعتزم زيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء ستكون الأولى لرئيس أمريكي منذ عام 2015، وفق تقرير لوكالة فرانس برس نشر اليوم الجمعة.

وقال بايدن لنحو 50 من القادة الأفارقة المجتمعين في واشنطن بقمة لثلاثة أيام انتهت أمس الخميس، إن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما من أجل أفريقيا ومعها". وأضاف: "سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا" بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

وكان قد دعا في اليوم السابق القادة الأفارقة إلى حفل عشاء في البيت الأبيض، مع وصول الاتحاد الأفريقي أولا إلى السجادة الحمراء في أول قمة من نوعها منذ أن أطلق باراك أوباما مبادرة مماثلة عام 2014.

استثمارات بأكثر من 77 مليار دولار

على هامش القمة، أعلنت الولايات المتحدة تخصيص استثمارات بقيمة 55 مليار دولار في مشاريع بالقارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من بينها استثمارات في الطاقة الخضراء وتدريب العاملين في مجال الصحة وتحديث شبكات الإنترنت.

كما تعهد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة 15 مليار دولار لاسيما في قطاع التكنولوجيا الرقمية.

على النقيض من الصين التي لا تمانع التعامل مع جميع الأنظمة الأفريقية، حرصت الولايات المتحدة على التأكيد على الديمقراطية رغم أن بايدن دعا قادة ينظر إليهم على أنهم سلطويون. وقال الرئيس الأمريكي للزعماء الأفارقة إن "الولايات المتحدة ستقود دائما بقيمها".

وأعلن بايدن عن تخصيص دعم بقيمة 100 مليون دولار لقطاع الأمن، لكنه كشف أيضا أن واشنطن ستستثمر 75 مليون دولار لمواجهة "النكوص الديمقراطي" بما في ذلك من خلال تعزيز هيئات الانتخابات والمجتمع المدني.

وتنفي الصين الاتهامات الأمريكية بأنها تنصب للدول النامية "فخ ديون" ودعت بدورها واشنطن إلى عدم النظر للقارة السمراء من منظور المنافسة الجيوسياسية.

التصدي لروسيا

من جهته، رحب الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يرأس حاليا الاتحاد الأفريقي، بدعم الولايات المتحدة للمؤسسة وأعرب عن تقديره لقمة بايدن.

لكنه دعا واشنطن إلى إنهاء العقوبات طويلة الأمد على زيمبابوي، وأعرب عن قلقه بشأن مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي من شأنه أن يفرض عقوبات على الدول الأفريقية بسبب تعاملها مع روسيا.