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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهرى: نشتبك مع الأفكار وليس الأشخاص في حديثنا عن الإلحاد والداعشية

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى إن من الإنصاف والأدب وفرض المنطق العلمى في الحوار مع الملحد أو غيره مع كل خلق الله، الإحسان في المعاملة مع الله ومع الخلق ومع الله ومع الحيوان، الإحسان مع الخلق أى مع العدو والضعيف والصديق والقريب والإحسان معناه أن يؤدى الإنسان العمل بمنتهى الدقة والأمانة مع الحب .

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وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج الحق المبين مع الإعلامى أحمد الدرينى المذاع على قناة دى إم سى:  نحاول في التوقف عند كتب الإلحاد احترام الذات واحترام المتلقى واحترام الخصم لتقديم وجبة دسمة للمتلقى، ولا يمكن التخلق بمثل هذا إلا من واقع أدب رفيع يلزم به الإنسان ذاته أمام خلق الله وكونه وليس أمام الشاشة فقط.

وتابع: ولا يمكن أن أكون أمينا فيما أقدمه ولا يمكن أن يوجد حوار علمى نافع ويبقى للأجيال القادمة إلا إذا بالغت في احترام الشخص الذى أخاطبه وكنا نصنع هذا الآن ونحن نناقش الإلحاد، كما صنعناه ونحن نتحدث عن الإخوان وداعش والسلفية، حينما كنا نقول لا دخل لنا بالأشخاص ولكننا نشتبك مع المناهج والأفكار.
 

أسامة الأزهري برنامج الحق المبين الإلحاد الإعلامي أحمد الدريني

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