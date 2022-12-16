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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف خطورة استئصال الطحال بدون إجراء صورة للنخاع العظمي

صدى البلد

قال الدكتور حسام موافى، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن عملية زراعة الكبد في مصر أصبحت من أنجح العمليات ، مضيفًا أنه يعرف بعض الأشخاص أجروها ويتمتعون الآن بصحة جيدة.


وذكر حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد أن له قريب كان مريض كبد وحالته سيئة منذ 40 عامًا، ونصحه بعض الأطباء بإجراء عملية زراعة الكبد، فاستجاب لهم وأجراها، وهو الآن يعيش بصحة جيدة ولا يعانى من أي أزمات صحية.

خلل الطحال

وأضاف حسام موافي أن «الطحال» وظيفته الأساسية هو أكل الخلايا الحمراء بعد انتهاء عمرها خلال 120 يوم، مضيفًا أن هذا العضو يحدث له خلل أحيانًا فيأكل الخلايا الحمراء والبيضاء فتصبح صورة الدم ناقصة، ويسبب الانيميا، وضعف القوى المناعية وربما تصل لنزيف، لذلك مريض «فيروس سي» يكون طحاله متضخم.

وأشار موافى إلى أنه ممنوع استئصال الطحال لمريض لم يعمل صورة للنخاع العظمي ويعتبر هذا جريمة.

واختتم موافى أن الصحة نعمة كبيرة من الله، وأن الدعاء بدوامها يجيب أن يذكره الانسان كل يوم، لأن هذا يعتبر جزء من العبادة.

الصحة الأطباء صدى البلد زراعة الكبد قناة صدي البلد

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