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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاس العالم 2022.. أرجنتيني يخطف حافلة ركاب لمشاهدة مباراة بلاده في المونديال

مشجع أرجنتيني يختطف
مشجع أرجنتيني يختطف حافلة ركاب للحاق بمبارارة بلاده

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على مشجع كرة قدم بعد أن قام باختطاف حافلة مليئة بالأشخاص من أجل تسهيل عودته إلى المنزل في الوقت المناسب لمشاهدة مباراة بلاده ضد كرواتيا في كأس العالم.

وأدرك الرجل البالغ من العمر 53 عامًا أنه لا توجد طريقة تمكنه من اللحاق ببداية المباراة بسرعة أكثر من هذه الحافلة.

وعندما توقفت الحافلة في الإشارة وخرج السائق لشراء شيء ما من محل قريب، قفز الرجل إلى الشاحنة وقام بقيادتها نحو منزله.

وقام السائق بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن اختطاف الحافلة، وبالفعل تم إرسال العديد من سيارات الشرطة لتعقب الحافلة المختطفة.

وكشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن الرجل قاد الحافلة لمسافة أربعة أميال، ثم غادرها بالقرب من منزله وواصل طريقه سيرًا على الأقدام.

وأشارت إلى أنه على الرغم من جهوده المستميتة للحاق ببداية مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، انتهى الأمر بأنه غاب عن المباراة بأكملها".

وأوضحت أن الشرطة تمكنت من القبض عليه في نهاية المطاف وقامت باقتياده للاستجواب ووجهت إليه تهمة اختطاف سيارة نقل عام.

وليس من الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه من السجن قبل المباراة المرتقبة بين الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم، بعد صعود بلاده إلى الدور النهائي عقب هزيمة كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة نصف النهائي.

ويبدو أن عشق كرة القدم يدفع بعض الأشخاص إلى القيام بأشياء غير معقولة، وفي موقف آخر، أصيب شاب صيني يبلغ من العمر 26 عامًا بشلل في الوجه، بعد قضاء عدة ليال دون النوم في مشاهدة مباريات كأس العالم.

وكان كاو مهتمًا بالذهاب إلى منزله بعد مغادرة العمل ومشاهدة المباريات من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحًا ثم الذهاب إلى العمل بعد ذلك بساعتين.

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