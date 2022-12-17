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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 90 ألف رأس ماشية ببني سويف بالحملة القومية لمواجهة الحمى القلاعية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

 وتبين التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 90260 رأساً بواقع ( 79ألفا و998 من الأبقار + 9522 من الجاموس+ 741من الأغنام  والماعز)،وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 19 نوفمبر الماضي وحتى 14 من الشهر الجاري"،فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

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تجدر الإشارة إلى أن  المحافظ "د. محمد هاني غنيم "كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع ،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

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