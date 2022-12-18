تحذير عاجل من قوات أمن كأس العالم قبل المباراة النهائية بساعات

نوهت قوات أمن بطولة كأس العالم في قطر لعام 2022، علي عدة تعليمات قبل إقامة مباراة النهائي اليوم الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لقوات أمن البطولة: "تنوه قوة أمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بأنه لن يسمح لغير حاملي التذاكر بدخول الملاعب أو التواجد بالقرب من مراكز الفحص والتدقيق الخارجية للملاعب. كما تود التذكير أيضا بأن تذاكر المباريات تنتهي صلاحيتها بمجرد تمريرها على أجهزة المسح التي تُمكّن حاملها من الدخول إلى الملعب".

قوة أمن بطولة كأس العالم

وأضافت: "تدعو قوة أمن بطولة كأس العالم ، الجمهور الكريم إلى أهمية الالتزام بالقواعد الإرشادية الموضوعة لضمان أمن وسلامة المشاركين حتى يستمتع الجميع بأجواء هذه البطولة وفعالياتها".