عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات الأرجنتين وفرنسا.. التاريخ يبشر التانجو في كأس العالم قطر 2022

ميسي
ميسي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، المقررة مساء اليوم الأحد على استاد لوسيل، بين المنتخبين الفرنسي حامل اللقب ونظيره الأرجنتيني.

ويتطلع كلا المنتخبين للتتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما، حيث توجت الأرجنتين باللقب عامي 1978 و1986، في حي في المقابل توجت فرنسا عامي 1998 و2018.

صدى البلد يسلط الضوء على تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا

ستكون هذه المواجهة هي رقم 13 في تاريخ مواجهات المنتخبين، إذ حققت الارجنتين 6 انتصارات حتى الآن مقابل 3 هزائم و3 تعادلات.

كما تواجه المنتخبين 3 مرات في كأس العالم، حيث فازت الأرجنتين في النسخة الأولى التي أقيمت في أوروجواي عام 1930 بهدف، وكرّرته في نسخة 1978 التي أقيمت على أرضها في دور المجموعات 2-1.

وكان آخر المواجهات عام 2018 وفازت فرنسا 4-3 في دور الـ16.

ويتطلع المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، وهو الإنجاز الذي تحقق مرتين من قبل، كانت الأولى عبر إيطاليا في عقد الثلاثينات من القرن الماضي، ثم حققت البرازيل ذات الأمر عامي 1958 و1962.

ويعد أبرز نجوم منتخب فرنسا في هذه البطولة اللاعب كيليان مبابي، الذي سجل 5 أهداف في أول أربع مباريات.

وفي المقابل يتطلع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لتتويج مسيرته الحافلة بالإنجازات من خلال الفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

الأرجنتين وفرنسا الأرجنتين فرنسا كأس العالم كأس العالم قطر 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

تحذير عاجل من قوات أمن كأس العالم قبل المباراة النهائية بساعات

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

ترجتها بالشهادة قبل ما تخلص عليها| اعترافات صادمة تكشفها فتاة بورسعيد المتهمة بإنهاء حياة أمها

نهائي مستر أولمبيا وعرض بيج رامي

ترشيحاتنا

أسئلة واضحة ومفيش سياسة.. تعليمات عاجلة لواضعي امتحانات نصف العام لطلاب المدارس

خوفا من تدهور صحته.. البابا فرنسيس يوقع وثيقة للتنازل عن منصبه

شيء مبهر.. أبو الغيط: صحوة غير مسبوقة تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي|فيديو

شوبير يكشف عن بديل محمد عبدالمنعم في لقاء الأهلي وفاركو بالدوري

مواجهات الأرجنتين وفرنسا.. التاريخ يبشر التانجو في كأس العالم قطر 2022

حسابك في أمان.. القانون يحفظ بياناتك البنكية رغم التعديلات الضريبية |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يعثر على صرصار داخل طعامه على متن قطار هندي

كارثة غذائية.. تناول الجوافة بهذه الطريقة تصيب أطفالك بالحصوات البولية

جنات ليست الأولى.. فنانات يشعلن مواقع التواصل بـ «برنس الحمام»|صور

حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ