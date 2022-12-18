مواجهات الأرجنتين وفرنسا.. التاريخ يبشر التانجو في كأس العالم قطر 2022

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، المقررة مساء اليوم الأحد على استاد لوسيل، بين المنتخبين الفرنسي حامل اللقب ونظيره الأرجنتيني.

ويتطلع كلا المنتخبين للتتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما، حيث توجت الأرجنتين باللقب عامي 1978 و1986، في حي في المقابل توجت فرنسا عامي 1998 و2018.

صدى البلد يسلط الضوء على تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا

ستكون هذه المواجهة هي رقم 13 في تاريخ مواجهات المنتخبين، إذ حققت الارجنتين 6 انتصارات حتى الآن مقابل 3 هزائم و3 تعادلات.

كما تواجه المنتخبين 3 مرات في كأس العالم، حيث فازت الأرجنتين في النسخة الأولى التي أقيمت في أوروجواي عام 1930 بهدف، وكرّرته في نسخة 1978 التي أقيمت على أرضها في دور المجموعات 2-1.

وكان آخر المواجهات عام 2018 وفازت فرنسا 4-3 في دور الـ16.

ويتطلع المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، وهو الإنجاز الذي تحقق مرتين من قبل، كانت الأولى عبر إيطاليا في عقد الثلاثينات من القرن الماضي، ثم حققت البرازيل ذات الأمر عامي 1958 و1962.

ويعد أبرز نجوم منتخب فرنسا في هذه البطولة اللاعب كيليان مبابي، الذي سجل 5 أهداف في أول أربع مباريات.

وفي المقابل يتطلع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لتتويج مسيرته الحافلة بالإنجازات من خلال الفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.