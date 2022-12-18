التخطيط: مصر من أوائل الدول مساهمة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بدأت منذ قليل، حفل ختام فعاليات حملة الـ 16يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط تستقبل مصر هذا العام الاحتفال العالمى لحقوق الإنسان و هى فى بداية الجمهورية الجديدة التى تقوم على القيم و السلام و الاستقرار و التنمية و التنمية الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

و أضاف " كمالي " ، تستند جهود الدولة فى مجال حقوق الانسان إلى رؤية وطنية تعبر عن متطلبات الشعب المصرى فى تأسيس مجتمع قائم على مبادئ تكافئ الفرص بمساواة كاملة وبدون تمييز.

وأشار نائب وزيرة التخطيط ، إلى أن مصر من أوائل الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ ، حيث لم تتوقف مساهمتها فى هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت إلى الآن.



‎جدير بالذكر أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، نظمت الأسبوع الماضي، يومًا رياضيًا وترفيهيًا بالمدينة الرياضية بالجامعة، بالتزامن مع حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المرأة وتمكينها وحمايتها من جميع أشكال العنف ضدها، والمساهمة في تنفيذ محور الإستراتيجية الوطنية الخاص بالنهوض بالمرأة 2030.

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