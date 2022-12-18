أهلي 2001 يواجه مصر للمقاصة اليوم في دوري الجمهورية

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم الأحد مع ضيفه مصر للمقاصة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل أهلي ٢٠٠١ مباراة اليوم ولديه ٢٢ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على فيوتشر ٢ - ١، وخسر أمام سموحة بنفس النتيجة، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى فاركو وعلى الزمالك بنفس النتيجة، وعلى الإسماعيلي ٣ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ٣، وفاز على حرس الحدود ٥ - ٢، وخسر أمام الجونة صفر - ١، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل ١٤ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠١ شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد السيد إخصائي التدليك.