يريد سرقة الكريسماس.. سوناك يشن هجوما عنيفا علي زعيم اتحاد السكك الحديدية

شهدت الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الإضرابات العمالية في بريطانيا، نتيجة إحباط البريطانيين من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد بسبب ارتفاع التضخم، وشارك في الإضرابات، من بين آخرين، محامون وممرضات، وكذلك موظفون في شركات السكك الحديدية ومكاتب البريد والمطارات.

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ميك لينش، رئيس الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، متهمًا إياه بأنه من أبناء “جرينش الذي يريد سرقة الكريسماس”.

وفي مقال نشرته إحدى وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الأحد، كتب سوناك أن “عمال السكك الحديدية وضباط الحدود عُرض عليهم صفقات عادلة، وبأسعار معقولة لدافعي الضرائب”.

وأضاف: “عدد متزايد من أعضاء النقابة يريدون إبرام صفقة. لقد سئموا من كونهم جنود مشاة في حرب ميك لينش الطبقية.. حزب العمال يدعم “جرينش” الذين يريدون سرقة الكريسماس من أجل غاياتهم السياسية الخاصة.. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان حصول الناس على عيد الميلاد الذي يستحقونه”.

كما حذر سوناك من أن “كل الزيادات الهائلة في الأجور ستدفع المملكة المتحدة إلى دوامة التضخم وسنكون جميعًا أسوأ حالًا”.