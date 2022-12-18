70 دقيقة.. الأرجنتين تواصل تقدمها على فرنسا في نهائي كأس العالم

مرت 70 دقيقة من مباراة الأرجنتين وفرنسا، ومازال راقصو التانجو متقدمين بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي تجمعهما، في إطار نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تفاصيل المباراة:.

أضاع ألفاريز أول أهداف الأرجنتين بعدما مرر له دي باول الكرة من أعلى مدافعي فرنسا ليسددها في يد الحارس ولكن الحكم يرفع راية التسلل وذلك في الدقيقة 2.

وسدد ماك إليستر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 5، ولكن الحارس لوريس يتصدى لها.

وسدد دي باول كرة قوية ولكنها تصطدم بالدفاع وتتحول لركلة ركنية في الدقيقة 8.

كما سدد دي ماريا كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17 ولكنها تعلو فوق العارضة.

وفي كرة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 19، حيث قام جريزمان بعمل عرضية رائعة لكن الحكم يحتسب ركلة حرة غير مباشرة على جيرو.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين بعد عرقلة ديمبلي لدي ماريا في الدقيقة 22، ليسددها ميسي محزاً الهدف الأول لراقصي التانجو.

وفي الدقيقة 2، حاول منتخب الأرجنتين في تعزيز الهدف من ركلة ركنية تقدم إليها ميسي، ويقوم بعمل عرضية ولكن دفاعات فرنسا تتصدى لها.

وقام دي ماريا بعمل عرضية عشوائية في الدقيقة 30 لتمر مرور الكرام إلى خارج أرضية الميدان.

ومن هجمة مرتدة رائعة نجح دي ماريا في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سدد دي باول كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48، بعدما تلقى تمريرة رائعة من دي ماريا.

وكاد جوليان ألفاريز أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 58، لكن الحارس لوريس كان في الموعد وتصدى لها.

وفي الدقيقة 60، راوغ دي ماريا مدافع فرنسا ويمررها بالعرض لميسي لكن دفاعات الديوك تتدخل وتنقذ الموقف.

وغادر دي ماريا أرضية الميدان وحل بدلاً منه أكونيا في الدقيقة 64.

وقام مبابي بتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تعلو المرمى في الدقيقة 70.

وجاء تشكيل الأرجنتين "بعد التعديل كالتالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينز

خط الدفاع : مولينا - أوتاميندي - كريستيان روميرو – نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط :رودريجو دي باول - أليكس أليستر - إنزو فيرنانديز .

خط الهجوم :دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى : هوجو لوريس

خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - رفاييل فاران - جول كوندي - أوباميانكو.

خط الوسط : تشواميني - أدريان رابيو - أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كليان مبابي - عثمان ديمبلي - جيرو