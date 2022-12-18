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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب حماة الوطن بالجيزة تختتم استعداداتها لمؤتمر الحوار الوطنى

أمانة حماة الوطن
أمانة حماة الوطن بالجيزة خلال ندوتها اليوم

عقدت امانة محافظة الجيزة بحزب حماة الوطن برئاسة النائب الدكتور نافع عبد الهادي، ندوة تحضيرية لمناقشة محاور الحوار الوطنى  المقرر عقده يوم 24 ديسمبر الجارى فى أحد فنادق الجيزة وذلك بحضور عصام نحمدة امين مساعد الجيرة والدكتور محمود القبانى امين التنظيم بالمحافظة و رؤوف سليمان امين شباب محافظة الجيزة ،كما حضر مجموعة من شباب الحزب.


وقال رؤوف سليمان أمين شباب الجيزة،  انه تم عقد اجتماع مع الامناء المساعدين  من أجل تكليفهم بمهام خاصة لخروج المؤتمر بالشكل الذى يليق بالحزب والدولة المصرية.

 

واثني رؤوف سليمان، على الدور الذي يقوم به شباب الحزب في نجاح كل المحافل والمؤتمرات و المناحى الهامة تماشيا مع سياسة الدولة المصرية،
 

وكلف سليمان مجموعه من شباب الحزب بالمشاركة في الحوار واستقبال القيادات التنفيذية للمحافظة وقيادات الامانة المركزية بحماة الوطن  للخروج بالشكل الايجابي المطلوب.

 

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حماه الوطن الحوار الوطني محافظة الجيزة فنادق الجيزة المؤتمرات

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