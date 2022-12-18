تشكيل لجنة عليا لتحديد أسعار السلع الإستراتيجية.. تفاصيل

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك مغالاة في أسعار بعض السلع، بسبب قيام المنتجين برفع الأسعار بين فترة وأخرى، لافتًا إلى أن التاجر هو المتهم الأول أمام المستهلك والمواطنين، على خلاف الحقيقة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: المدى السعري يعني تحديد حد أدنى وحد أقصى لسعر السلعة العادل، وذلك وفقًا لجودة السلعة وتكلفة إنتاجها، وهامش الربح.

وأشار إلي أن هذا الأمر سيقضي على قيام بعض التجار بإبلاغ المستهلكين بأن بعض السلع تباع بالسعر القديم وبعضها بالسعر الجديد.

وأكد أن المنتجين هم المتسبب الأول في رفع الأسعار، مؤكدا بأن “التجار غير مستفيدين من رفع أسعار السلع؛ لأن سرعة دوران رأس المال هو أهم شيء لديهم، مضيفا:" وزير التموين قرر تشكيل لجنة عليا لتحديد أسعار السلع الإستراتيجية.