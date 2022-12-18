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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التخطيط القومي: العمل الفردي والبعد عن المؤسسية تسببا بفشل مشروعات تاريخية سابقة

الدكتور أشرف العربي
الدكتور أشرف العربي

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن مصر تمتلك العديد من القامات الذين وضعوا أسس التخطيط وأثروا في هذه العملية.

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رئيس معهد التخطيط القومي: شمولية التنفيذ والمتابعة أزمة تواجه مصر

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أشرف العربي: معهد التخطيط القومي الأول من نوعه في المنطقة| فيديو

وأضاف  الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، خلال حواره ببرنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”،: “الأزمة الحقيقة التي تواجه مصر في تنفيذ الأهداف المخطط لها؛ تتمثل في المتابعة والشمولية”، لافتا إلى أن: “الخطط التي توضع، ليست خطط رئيس أو دولة، وإنما تكون مجتمعية”.

وأوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي،: “يجب أن تتم عملية المتابعة بشكل مؤسسي؛ لتقليل الأعباء على رأس الدولة والقيادة السياسية”.

وأشار  الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي،: “كانت هناك مشروعات تاريخية وقومية، فشلت؛ بسبب العمل الفردي والبعد عن المؤسسية”، مؤكدا أن: “الرؤية تحتاج إلى خطة وتخطيط؛ للوصول إلى الأهداف المنشودة”. 

رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربى معهد التخطيط القومي التخطيط مصر

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