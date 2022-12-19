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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 19-12-2022

مشغولات ذهبية فى
مشغولات ذهبية فى الكويت

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في الكويت خلال التعاملات اليوم الاثنين 19-12-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

الذهب اليوم في الكويت

سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 15.49 دينار كويتي  .

وبلغ سعر عيار 24  حوالي 17.70 دينار.

سعر الذهب عيار 22 حوالي 16.23 دينار كويتي.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 13.28 دينار كويتي.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 10.33 دينار كويتي.

 

سعر الذهب اليوم في الكويت

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 123.90 دينار كويتي.

وسجلت سعر أوقية الذهب حوالي 550.47 دينار كويتي.

فيما سجل سعر كيلو الذهب حوالي 17,700 دينار كويتي.


اسعار الذهب اليوم في الكويت

تعد  اسعار الذهب اليوم في الكويت معلومة اقتصادية هامة للغاية، فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء.


وأسعار الذهب اليوم في الكويت بصفة عامة تهم المستثمرين في الكويت نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول أصبح الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء في الكويت او بباقي الدول العربية.

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