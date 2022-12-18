تراجع سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 18-12-2022، وبنحو 4 دينارات مقارنة بأسعار الأحد الماضي.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الدولار وأسعار صرف العملات وأسعار الذهب بالإضافة إلى أسعار السلع الغذائية.

ويهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر جرام الذهب في الكويت اليوم الاحد 18 ديسمبر 2022، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 15.49 دينار.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في الكويت اليوم الأحد عيار 24 قيمة 17.70 دينار

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاحد 18-12-2022، في الكويت 16.23 دينار

سعر الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مسجلا 15.49 دينار

سعر الذهب عيار 24