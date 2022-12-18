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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 18-12-2022

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 18-12-2022، وبنحو 4 دينارات مقارنة بأسعار الأحد الماضي.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الدولار وأسعار صرف العملات وأسعار الذهب بالإضافة إلى أسعار السلع الغذائية.

ويهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر جرام الذهب في الكويت اليوم الاحد 18 ديسمبر 2022، وسجل سعر جرام  الذهب عيار 21 نحو 15.49 دينار.

 

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام  الذهب في الكويت اليوم الأحد عيار 24 قيمة 17.70 دينار

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر جرام  الذهب عيار 22 اليوم الاحد 18-12-2022، في الكويت 16.23 دينار 

سعر الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام  الذهب اليوم عيار 21 مسجلا 15.49 دينار

سعر الذهب عيار 24

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2417.70 دينار$57.68
سعر الذهب عيار 2216.23 دينار$52.88
اسعار الذهب عيار 2115.49 دينار$50.48
اسعار الذهب عيار 1813.28 دينار$43.26
سعر الذهب عيار 1410.33 دينار$33.65
سعر الذهب عيار 128.85 دينار$28.84
اسعار أوقية الذهب550.47 دينار$1,794
سعر الجنيه الذهب123.90 دينار$403.80
اسعار كيلو الذهب17,700 دينار$57,685
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