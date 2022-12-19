تعليق مثير من بيج رامي بعد تراجعه للمركز الخامس في مستر اولمبيا

كشف بيج رامي لاعب بطل كمال الأجسام المصري عن نيته العودة من جديد للمنافسة على لقب بطولة مستر أولمبيا خلال النسخة المقبلة عام 2023.

وقال بيج رامي: "ما زال لدي القدرة على العودة من جديد للمنافسة على لقب بطولة مستر أولمبيا، ولن أستسلم للخسارة الأخيرة".

بيج رامي يتحدث عن مستقبله



وتابع: "مررت بتجارب عديدة تعلمت منها الإصرار على النجاح وتحقيق الإنجازات والبطولات، وامتلك المقومات التي تمكني من العودة من جديد للمركز الأول".

وحصد بيج رامي المركز الخامس بعد أداء مميز في النهائي، وبعد منافسة قوية وشرسة مع عدد من اللاعبين العالميين.

بيج رامي يتحدث عن مستر أولمبيا



وكان بيج رامي حصد المركز الأول خلال نسختي 2020 و2021، ليدخل تاريخ كمال الأجسام من الباب الكبير.

وتواجد في العرض السري لبطولة مستر أولمبيا 2022، 3 مصريين، هم: بيج رامي ومحمد شعبان ومحمد إمبابي.

وقدم بيج رامي واحدًا من أفضل عروضه في العرض السري، وبات واحدا من أساطير بطولة مستر أولمبيا وخلد اسمه مع عظماء كمال الأجسام في العالم



وأقيمت بطولة مستر أولمبيا 2022، خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من الأبطال العالميين.