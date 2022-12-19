اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة رئيسية في القاهرة الجديدة

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه عن عدد من المناطق ، نظرًا لقيام الجهاز بأعمال إحلال وتجديد داخل روافع المياه الرئيسية المغذية لمياه الشرب في المدينة.

وأكد الجهاز إنه سيتم العمل برافع المياه رقم 4 ورافع المياه رقم 5 فقط ، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن التجمع الأول بأكمله - الرحاب 1 - التجمع الخامس من الحي الأول إلى الخامس - حي الشويفات - الجولف - غرب الجولف - إمتداد غرب الجولف - حي 3/4 - حي الدبلوماسين - أربيلا - غرب أربيلا - القطاع الأول والثاني من مدينة القاهرة الجديدة.

ويكون انقطاع المياه، من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر.

وتقدم جهاز مدينة القاهرة الجديدة باعتذاره للمواطنين ، مع توفير سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين خلال فترة انقطاع المياه، وعلى المناطق المتضررة الاتصال على 15100 للحصول على سيارات المياه.