هل رحل حسن شحاتة عن منتخب مصر بمؤامرة .. نجم الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة

يظل حسن شحاتة المدير الفنى السابق لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم واحدا من المدربين الكبار الذين تولوا تدريب منتخب مصر وحققوا نجاحات كبري .

وقاد حسن شحاتة منتخب مصر فى واحدة من أفضل فترات منتخب مصر على مدار تاريخه والتتويج ببطولة افريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و 2008 و 2010 .

ومع كل فترة تغيير فى الأجهزة الفنية لمنتخب مصر الأول يتردد اسم حسن شحاتة بقوة ويظل واحدا من أبرز المرشحين ولكن يتم دائما اللجوء الى الحلول الأجنبية باسثتناء فترات تولى فيها حسام البدرى وايهاب جلال تدريب المنتخب .

ولكن مع ما شهده المونديال من تواجد عدد كبير من المدربين الوطنيين مع كافة المنتخبات ونجح سكالونى بالفوز مع منتخب بلاده بكأس العالم، فجر رضا عبد العال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق مفاجآة من العيار الثقيل بأن الكابتن حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر تعرض لمؤامرة من أجل رحيله عن منتخب مصر رغم النجاحات الكبري التى حققها .

أفضل المدربين

وقال رضا عبد العال إن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية بعد الفوز بأمم إفريقيا في 3 مرات متتالية.

وقال رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق :" حسن شحاتة قاد منتخب مصر لإنجازات قوية ورائعة في أمم إفريقيا وكأس العالم للقارات وكان يستحق التأهل إلى كأس العالم في المباراة الفاصلة أمام الجزائر".

وتابع:"من وجهة نظري أن حسن شحاتة رحل عن تدريب منتخب مصر بمؤامرة كبيرة من بعض الشخصيات الرياضية بسبب نجاحاته مع الفراعنة".