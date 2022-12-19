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رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب: القاهرة أصبحت واحدة من أهم الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتهنئة الى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ولجميع القيادات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات والطلاب بالجامعة بعد تصدرها للمركز الاول في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة "UI Green Metric" في مجال التنمية المُستدامة لعام 2022 - 2023، ووصولها للمركز الأول بين الجامعات الحكومية المصرية والمركز الثاني أفريقيا بعد الجامعة الأمريكية والمركز 270 عالميًا بين 1050 جامعة على مستوى العالم.

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إن جامعة القاهرة العريقة اصبحت واحدة من اهم الجامعات على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا فى تصدرها لمختلف التصنيفات العالمية فى مختلف المجالات موجهاً التحية والتقدير للدكتور محمد عثمان الخشت على نجاحه فى أن يجعل جامعة القاهرة لها مكانتها الكبيرة اقليمياً وعربياً ودولياً.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة القاهرة فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال الرعاية الصحية بصفة خاصة ، مشيداً بجميع القوافل الطبية التى نظمتها جامعة القاهرة بمختلف المحافظات وخاصة داخل المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

تجدر الاشارة إلى أن التقرير أشار الى أن تصنيف المقياس الأخضر العالمي للجامعات الذي تنظمه جامعات إندونيسيا، يعد أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، ويعتمد على معايير أساسية، منها الموقع، والبنية التحتية، والمساحات الخضراء، والتعليم والبحث العلمى، والطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والنقل.

وأوضح التقرير أن استراتيجية جامعة القاهرة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الجامعة أنشأت عام 2021 مكتب الاستدامة الأول من نوعه في الجامعات المصرية بهدف غرس ثقافة الاستدامة في الجامعة، واتخاذ خطوات نحو حياة وتعلم وبيئة عمل أكثر استدامة للمجتمع الجامعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية.

وأكد التقرير أن الجامعة ساهمت في تقليل الآثار البيئية السلبية لها، وتقديم نظرة شاملة لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي، والتزام الجامعة بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة.

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