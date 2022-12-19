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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تنشر لقطات لتنفيذ مهام قتالية بمنظومة "بانتسير- إس1" في أوكرانيا

صدى البلد

  نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات مصورة لتنفيذ مهام قتالية باستخدام منظومة "بانتسير- إس1" الروسية للدفاع الجوي في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وأظهرت اللقطات ـ التي أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ استخدام المنظومة القتالية والنجاح في ضرب الأهداف المحددة بدقة.

يذكر أن "بانتسير- إس1" هي منظومة دفاع روسية تعد صائدة للأهداف فهي مضادة للطائرات وقادرة على ضرب الأهداف البرية، وتم إنشاؤها عام 1994 وتسليمها للقوات الروسية في عام 2010.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات المحلية في دونيتسك، اليوم، مقتل شخص وإصابة آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية لمستشفى وسط المدينة، موضحة أن المدينة تعرضت للقصف العنيف من قبل القوات الأوكرانية، حيث استهدفت مركز المدينة وضواحيها بعشرات الصواريخ الجراد.
 

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