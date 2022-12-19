محمود جابر يعلن قائمة منتخب مصر للشباب استعدادًا لمعسكر ديسمبر

أعلن محمود جابر قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2003، استعدادًا للدخول في معسكر خلال شهر ديسمب الجاري في إطار الاستعدادات لبطولة أمم إفريقيا للشباب “مصر 2023”.

ويتخلل معسكر منتخب مصر مباراتان وديتان أمام زامبيا بالقاهرة في الفترة ما بين 20 حتى 30 ديسمبر الجاري استعدادًا لأمم أفريقيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف، محمد عادل أمين.

خط الدفاع: عبد الرحمن رشدان، محمد كمال، عمر فايد، عبد الرحمن جودة، يوسف شعبان، إياد العسقلاني، كريم الديبس، أحمد رضا، محمد حمدي.

خط الوسط: خالد عوض، نور علاء الدين، أحمد رشدي، أحمد بيومي، محمد فارس، ميدو نبيل، ماجد هاني، طارق علاء، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، يوسف العزب، مصطفى أشرف.

خط الهجوم: أحمد شريف، محمود مرسي، صلاح باشا، يوسف حسن، عبد الرحمن ذكي، أحمد نادر حواش.



