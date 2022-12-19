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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تواصل استعدادها لمكافحة آفات المحاصيل الشتوية.. تفاصيل

صدى البلد

قادت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، مجموعة من الحملات المرورية في محافظات مصر المختلفة لمتابعة بداية موسم الزراعة. 


وأجرى الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، زيارة مفاجئة لإدارة المكافحة في البحيرة، كما تفقد منطقة شمال الصعيد للوقوف علي جاهزيتها في هذا الصدد، كما قام بالمرور علي صوب انتاج المفترس الاكاروسي كأحد بدائل المبيدات الآمنة والتي تسعي الوزارة الي زيادة نشرها بين المزارعين لتقليل استخدام المبيدات والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.


وتابع رئيس المكافحة محطة انتاج طعوم القوارض استعدادا لانتاج طعوم تحزيم القمح قبل طرد السنابل وراجع حال الأبنية ووعد باتخاذ اللازم نحو تأهيلها. 


كما قام "رزق" بزيارة لمدرسة الزراعة، والتقي بوكيل الوزارة ومدير عام المكافحة ومديري المكافحة البستانية والحقلية وشدد علي بذل المزيد من الجهد وتكثيف حملات المرور من قبل مهندسي المكافحة علي مستوى الأمراض وحل اي مشكلة، وأكد علي توفر المبيدات خصوصا مبيدات الأصداء ودودة الحشد الخريفية لمحصول القمح وضرورة مراجعة النباتات المنزرعة والنخيل.


وقام بعدها بالمرور علي الزراعات بمركز دمنهور والدلنجات من القمح والفول والبنجر وحدائق الفاكهة لمراجعة مصائد ذباب الفاكهة والخوخ وايضا مصائد دودة الحشد كأحد مؤشرات الإنذار المبكر، ومازالت لجان الادارة في عمل دائم في هذا الشأن.

 

يأتي ذلك في اطار ما توليه الدولة من اهتمام بالمحاصيل الزراعية وبصفة خاصة الاستراتيجية وبتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للاستعداد لموسم الزراعات الشتوية بكافة القطاعات.

الزراعة مكافحة آفات المحاصيل الشتوية موسم الزراعة القمح وزير الزراعة

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