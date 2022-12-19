عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

صدى البلد

بعد فوز منتخب الارجنين بنهائي كأس العالم في مونديال قطر 2022 اثارت احتفالات حي الخونة بفوز الارجنين موجة كبيرة من الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .

 

حي الخونة يشجع الارجنيتين

اطلق على  حي مورو دو دندي، اسم حي الخونة ويقع في مدينة ريو دي جانيرو، العاصمة القديمة للبرازيل، حيث يطلق عليهم الخونة لأنهم يشجعون المنتخب الأرجنتيني، حتى ضد بلدهم، ومع بداية مونديال قطر، شرع سكان الحي، بتلوين شوارعهم وبيوتهم باللون الأبيض والأزرق، رمزا للمنتخب الأرجنتيني، ويرجع هذا التعصب للأرجنتين، لأنهم يعتقدون أن حكومة بلدهم تهملهم بسبب عدم اهتمامها بضبط الأمن، وانتشار معدلات الجريمة والمخدرات، ليأخذوا على عاتقهم رد الفعل العكسي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: 

حي الخونة أسباب تشجيع حي الخونة للأرجنتين حي الخونة يشجع الأرجنتين فوز الأرجنتين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

سنصل لـ سعر عادل.. خبر سار من التموين عن الذهب مستقبلا..فيديو

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

بشحمه ولحمه.. ويجز في "الهاف تايم" بكأس العالم 2022|فيديوجراف

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الزوج الـ 12.. كواليس انفصال غادة عبدالرازق وهيثم زانيتا |فيديوجراف

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

صلوا في بيوتكم .. أمطار غزيرة بمكة المكرمة وتحذيرات عاجلة من السلطات

ترشيحاتنا

الاهلي مازال في المقدمة..تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم

ماتت إحدى ضحاياه.. اتهام جديد..يواجه البلوجر هدير عاطف المتهمة بالنصب

إعادة نهائي كأس العالم واردة.. حكاية لقطة أثارت الإعلام الأوروبي وألهبت فرنسا

انتهاء اختبارات المرحلة الأولى من مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم

المجلس العالمى للاقتصاد الأخضر: مصر لديها مزايا تنافسية عالمية فى الطاقة

ضحية العنصرية!.. محطات في مسيرة بنزيما مع فرنسا بعد اعتزاله اللعب الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الانفصال بأيام.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

حسبنت عليها.. شاهد| 5 صور للبلوجر هدير عاطف بعد وفاة إحدى ضحاياها

5 صور لرانيا يوسف بعد تصريحاتها عن أزواجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأرز الأسمر؟

فيديو

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

محصلش حاجة .. تفاصيل أقوال سعد الصغير بعد مطاردته لزوجته برلنتي عامر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ