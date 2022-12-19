حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

بعد فوز منتخب الارجنين بنهائي كأس العالم في مونديال قطر 2022 اثارت احتفالات حي الخونة بفوز الارجنين موجة كبيرة من الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .

حي الخونة يشجع الارجنيتين

اطلق على حي مورو دو دندي، اسم حي الخونة ويقع في مدينة ريو دي جانيرو، العاصمة القديمة للبرازيل، حيث يطلق عليهم الخونة لأنهم يشجعون المنتخب الأرجنتيني، حتى ضد بلدهم، ومع بداية مونديال قطر، شرع سكان الحي، بتلوين شوارعهم وبيوتهم باللون الأبيض والأزرق، رمزا للمنتخب الأرجنتيني، ويرجع هذا التعصب للأرجنتين، لأنهم يعتقدون أن حكومة بلدهم تهملهم بسبب عدم اهتمامها بضبط الأمن، وانتشار معدلات الجريمة والمخدرات، ليأخذوا على عاتقهم رد الفعل العكسي.

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