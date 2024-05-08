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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في 5 مستعمرات إسرائيلية |تفاصيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ 

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في غزة، وردا على اعتداءات الاحتلال ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم ‌‏الأربعاء باستهداف مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ 

وأضاف حزب الله في بيانه أنه إستهدف أيضا مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة شلومي، كما استهدف مبنى آخر يستخدمه القوات الإسرائيلية في مستعمرة المنارة، واستهدف مبني آخر في مستعمرة حانيتا.‏

كما اشتهداف حزب الله مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم.‏ 

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