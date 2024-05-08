السجن 3 سنوات للمتهمين باستعراض القوة وفرض السيطرة على المواطنين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه ل6 أشخاص لاتهامهم باستعراض القوة وفرض السيطرة وإطلاق أعيرة نارية وترويع سلامة وامن المواطنين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٣٥٦٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم أول شبرا الخيمة و المقيدة برقم ٣٣٨٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة، كلا من: "محمد ح ح" ٢٩ سنة - عامل ومقيم منشية عبد المنعم رياض - قسم اول شبرا الخيمة، و "جمال و ج" ١٨ سنة عامل و مقيم منشية عبد المنعم رياض قسم أول شبرا الخيمة، و "إبراهيم ش ع" ٣٢ سنة - عامل مقيم منشية عبد المنعم رياض - قسم أول شبرا الخيمة، و "شوكت ج ح" ٢٣ سنة عامل مقيم عزبة الجندي قليوب، و "محمد ج ح" ٢٧ سنة عامل مقيم عزبة الجندي قليوب، و "مروان س ر" يقيم بمنشية الحرية - قسم أول شبرا الخيمة، لأنهم في يوم ۲۰۲۳/۱۱/۲۱ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

حيث استعرض المتهمين القوة ولوح بالعنف قبل بعضهم البعض وأهالي المنطقة بأن قاموا بافتعال الشجار في المنطقة محل ارتكاب الواقعة وإطلاق أعيرة نارية بقصد تروعيهم لفرض سطوته عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم العامة وتعريض حياتهم للخطر وكان ذلك حال احرازه لسلاح ناري وذخيرة انفه البيان على النحو المبين بالأوراق.